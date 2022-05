Uděláme všechno, abychom hráli o zlato, říká před zápasem s Kanadou asistent Zábranský

Asistent trenéra Libor Zábranský věří, že národní tým je dobře připravený na to, aby ze sebe dnes v semifinále mistrovství světa vydal to nejlepší, předčil Kanadu a postoupil do závěrečného souboje o zlato. Zároveň si je však dobře vědom toho, jak silným protivníkem tým z kolébky hokeje bude.

Odhodlání celého reprezentačního týmu nejlépe dokumentovala po dnešním rozbruslení Zábranského odpověď na otázku, jak je naladěný tým, který má před sebou dva pokusy na zisk medaile, na níž český hokej čeká už deset let. "My ale chceme zlato," dal asistent hlavního kouče Kariho Jalonena jasně najevo, že mužstvo nehodlá na možnost opravy v souboji o bronz spoléhat a má zároveň i nadále jediný vytyčený cíl.

"Z týmu cítíte, že pro to hráči udělají všechno. Na ledě se samozřejmě může stát cokoliv, ale nechtěl bych, aby to vyznělo, že teď jsme soustředěni třeba nějak víc, nebo méně. Je to krátkodobý turnaj s náročným programem. Uděláme všechno, abychom byli proti Kanadě úspěšní a hráli o zlato. Ale že bychom se chystali jinak než na Němce, to ne. Z kluků sálá sebedůvěra, vnitřní klima je výborné. Doufám, že vyhrajeme," přál si Zábranský.