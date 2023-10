Uhelné safari se letos těšilo rekordní návštěvnosti

Do hnědouhelných dolů na Mostecku se letos v rámci Uhelného safari vypravilo 3126 lidí, což je nejvíc od roku 2009, kdy byly prohlídky zahájeny. Zájemci si mohli vybrat ze sedmi tras, které je zavedly do povrchových lomů ČSA nebo Vršany. Organizátoři v letošní sezóně vypravili 166 exkurzí. Za posledních 14 let se touto cestou s technologií těžby hnědého uhlí a následnou obnovou krajiny seznámilo 30.000 osob.

Kromě Uhelného safari nabízí skupina Sev.en Česká energie pod názvem Energy tour 2023 také exkurze do tepelných elektráren Chvaletice a Počerady a do tepláren na Kladně a ve Zlíně. Letos tuto možnost využilo 194 osob, celkem ve 14 výpravách.