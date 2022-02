Ukončení kontroly covidových certifikátů zvedlo ubytovacím zařízením rezervace

Ukončení kontroly dokladů o očkování nebo prodělané nemoci covid-19 zvedlo ubytovacím provozům rezervace. Někde v posledních dnech narostly o čtvrtinu. Zájem je spíše od domácích turistů, v následujícím období se předpokládá stoupající zájem také od zahraničních návštěvníků. Vyplývá to z ankety ČTK mezi hoteliéry a rezervačními portály. Síť Czech Inn Hotels zaznamenal okamžitě po oznámení uvolnění opatření výrazný nárůst poptávky v Praze a Brně, ve čtyř a pětihvězdičkových hotelech, a to zhruba o pětinu. Pobyty objednávají především Češi a Slováci. "Zájem je sice především o víkendy a krátkodobé obchodní cesty, přesto je to pro nás mimořádně dobrá zpráva. Předpokládáme další zlepšení v následujících dnech či týdnu, o deset procent, kdy se o tom dozvědí i cizinci," řekl jednatel společnosti Jaroslav Svoboda. Panorama Hotel Prague sleduje zatím podle svého generálního ředitele Ivana Dvořáka menší růst zájmu o nové rezervace na nejbližší období.