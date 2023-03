Ukrajina by chtěla podle Perebyjnise zahájit ještě letos jednání o vstupu do EU

Ukrajina by chtěla podle náměstka ukrajinského ministra zahraničí Jevhena Perebyjnise zahájit jednání o vstupu do EU letos v prosinci. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by tomu mohla pomoci i konference šéfů parlamentů zemí EU a kandidátských států, která se za měsíc uskuteční v Praze. Vystrčil a Perebyjnis, který býval velvyslancem v ČR, to řekli ČTK po schůzce v sídle české horní parlamentní komory. Shodli se i na potřebě ukrajinského členství v NATO, které bylo zemi čelící ruské agresi přislíbeno už na bukurešťském summitu Severoatlantické aliance v roce 2008.

Ukrajina nepožaduje zkratky a privilegia pro začlenění do EU, řekl Perebyjnis. "Nechceme využít válku k tomu, abychom se dostali do EU zadními vrátky," prohlásil. Podmínky členství by ale chtěla splnit rychle. "My prostě desetiletí nemáme," zdůraznil. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je už Ukrajina s EU velmi těsně integrována, třeba v oblasti zemědělství to bude trvat déle, dodal.

Vystrčil má za to, že harmonogramy přistoupení Ukrajiny do NATO a EU by měly být známy nejpozději do ukončení války na ukrajinském území. Naplňování harmonogramů pak bude jedinou zárukou, že se proces rozšíření NATO a EU a zvýšení bezpečnosti podaří dotáhnout do zdárného konce.