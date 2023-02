Ukrajina navrhne termín cesty do Kyjeva. V polovině března Pavel letí do Polska

Zvolený prezident Petr Pavel o víkendu požádal ukrajinskou stranu, aby jako první přišla s návrhem termínu jeho cesty do Kyjeva. Předpokládá, že se tak stane brzy, řekl na dnešní tiskové konferenci v pražském Hrzánském paláci. Pavel také oznámil, že oficiální cestu do Polska podnikne týden po inauguraci, a to 16. a 17. března.

Pavel po jednání s Dudou na Mnichovské bezpečnostní konferenci slíbil, že do Polska pojede na druhou zahraniční cestu po Slovensku. Dnes oznámil přesné datum.