Ukrajinci by měli mít možnost získat v ČR dlouhodobá víza, vyzvala komora

Ukrajinci pracující v ČR s krátkodobým vízem by měli mít možnost získat dlouhodobá víza bez nutnosti návratu na Ukrajinu. V dopise premiérovi Petru Fialovi (ODS) to napsal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Komora vyzvala také k rychlejšímu slučování rodin ukrajinských zaměstnanců. Uvedla to v souvislosti s krizí v rusko-ukrajinských vztazích a hrozbou vpádu ruské armády na Ukrajinu.

Bez zaměstnanců z Ukrajiny se v ČR neobejdou zejména obchod nebo ubytovací a další služby. Také stavební firmy v Česku se bez ukrajinských pracovníků neobejdou, a to celoročně. Proces náboru Ukrajinců trvá kolem půl roku, což je v poměru na délku stavebních projektů příliš dlouho. Stavbaři by proto uvítali snadnější udělování dlouhodobých víz.