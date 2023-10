Ukrajinci musejí do konce roku registrovat auta, která používají v Česku

Ukrajinci budou muset nově zaregistrovat auta, která používají v Česku. Čas na to mají do konce roku. Od ledna bude za jízdu s neregistrovaným autem hrozit pokuta až 30 tisíc korun. Informovala o tom policie a resort dopravy. Podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS stát zavádí registr hlavně proto, aby mohl v případě přestupku zjistit, kdo dané vozidlo používá. "Centrální databázi ukrajinských vozidel zavádíme zejména proto, aby byla dohledatelná odpovědnost pachatelů přestupků. Umožní nám to spárovat vozidlo s konkrétním člověkem, který ho na našem území využívá. To bylo doposud velmi složité, protože registry vozidel České republiky a Ukrajiny nejsou propojené," uvedl. Nová pravidla neplatí pro mezinárodní dopravu. Ukrajinci můžou auta do databáze zapisovat od začátku října. Registrace je zdarma. Auty do Česka přijeli někteří z lidí, kteří opustili Ukrajinu po jejím loňském vojenském napadení Ruskem.