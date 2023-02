Ukrajinci v Česku pracují na pozicích, které vyžadují minimální vzdělání

V Česku teď podle ministerstva práce a sociálních věcí pracuje zhruba sto tisíc uprchlíků z Ukrajiny, dvě třetiny jsou ženy. Z celkového počtu práceschopných uprchlíků z Ukrajiny je to asi polovina. Celkem 80 procent lidí má práci, ze které platí odvody. Loni to bylo 45 procent, řekla šéfka sekce ministerstva práce. Ze studie PAQ Research vyplývá, že obvykle působí na pozicích, které vyžadují minimální vzdělání. Podle Kateřiny Štěpánkové z ministerstva za to může jazyková bariéra a omezená nabídka práce. Asi tři čtvrtiny pozic, které čeští zaměstnavatelé nabízí, jsou totiž právě pro lidi s minimálním vzděláním. Nejlépe se na trhu práce podle Štěpánkové uplatňují Ukrajinci středního věku se středoškolským vzděláním.