Ukrajinská doručovací skupina Nova Pošta otevřela první pobočku v Praze

Ukrajinská doručovací skupina Nova Pošta otevřela v Praze první pobočku v Česku. Zatím bude fungovat pro posílání balíků a dokumentů mezi Českou republikou a Ukrajinou. Příští týden zahájí provoz druhá pobočka na Florenci, do dvou měsíců pak v Brně. Společnost to uvedla na tiskové konferenci. Doba dodání je podle společnosti od pěti dní. "Mimo pobočky budeme stavět výdejní schránky a provádět analýzu trhu. Podle zájmu budeme v Česku otevírat další pobočky," uvedl jednatel české pobočky Volodymyr Sterenčuk. Společnost chce v nejbližší době zahájit doručování balíků a dokumentů do ostatních evropských poboček, dále pak umožnit doručování po celém světě skrze dceřinou firmu Nova Pošta Global. Nyní má Nova Pošta 19 poboček v Moldavsku, 31 v Polsku a dvě v Litvě. Otevřela také první pobočku v Německu. Do roku 2025 chce otevřít 200 poboček ve 30 evropských zemích. Podle spolumajitele firmy Vjačeslava Klymova míří tam, kde jsou Ukrajinci.