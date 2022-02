Ukrajinské ženy a děti čekají na hranicích s EU v mrazech desítky hodin

Ženy a děti na hraničních přechodech Ukrajiny se státy EU čekají až desítky hodin v mrazech a bez přístřeší. Mnohé rodiny to od odchodu z nebezpečných oblastí odrazuje nebo si jej nemohou dovolit. ČTK to sdělili dobrovolníci organizující převoz uprchlíků z polské a slovenské části hranice i někteří oslovení dopravci mezi Ukrajinou a ČR.

Podle údajů polské pohraniční stráže jen polskou hranici za neděli do 15:00 překročilo na 57.000 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Od začátku invaze tak počet uprchlíků do Polska překročil 213.000. Z údajů slovenské policie vyplývá, že za 24 hodin do dnešního rána vstoupilo na Slovensko z Ukrajiny 12.435 osob, tedy o asi pětinu více než předchozí den.

"Je strašné v médiích vidět jen čísla, ale už ne to, že ženy musejí na hranici spát s dětmi mezi nohami, aby byly alespoň trochu v teple," řekla ČTK dobrovolnice z Vídně, která funguje jako spojařka pro dobrovolné řidiče odvážející ženy a děti od hranice do provizorního ubytování v blízkých polských vesnicích. Za sobotu takto pomohla zajistit 14 lidí, z nichž osm byly děti. Zmínila i nedostatek jídla.