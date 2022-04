Ukrajinský prezident jako hrdina Hvězdných válek vystupuje na graffiti v Ústí

Autor graffiti v Ústí nad Labem ztvárnil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako hrdinu Hvězdných válek. ČTK řekl, že dílem, jež zachycuje prezidenta prchajícího na motorce před střelbou robotů s písmenem Z, chce vzbudit ve společnosti zájem o aktuální dění a zároveň vyvolat pousmání.

Pod jménem Zadek vystupuje Lukáš Brožovský, který se rád vyjadřuje prostřednictvím graffiti k rozličným tématům. "Přijde mi dobré otevírat lidem oči. Konkrétně v Ústí mě mrzí, že spousta osob chodí jen jako roboti do práce a domů a nevnímají, co se děje kolem nich," uvedl umělec. "Proto dělám věci pro zábavu nebo si občas rýpnu do nějaké situace. Baví mě dělat si takový svůj sociální průzkum, co to v lidech vyvolá," řekl. Pozitivní zájem o malbu na téma konfliktu na Ukrajině při tvorbě v přírodě projevili podle Brožovského zejména starší lidé.