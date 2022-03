Ukrajinští uprchlíci si v Česku založili 70.000 bankovních účtů

Uprchlíci z Ukrajiny si v Česku založili přibližně 70.000 bankovních účtů a další rychle přibývají. Přímo v asistenčních centrech vzniká víc než tisícovka nových smluv denně. ČTK to řekl mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Banky tak podle něj pomáhají přetíženým úřadům práce. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) z minulého úterý přišlo do ČR od zahájení ruské vojenské invaze kolem 300.000 uprchlíků. Podle údajů ministerstva vnitra získalo zatím 242.000 z nich speciální vízum, které je podmínkou k registraci ke zdravotnímu pojištění. Česká bankovní asociace iniciovala jednání o zjednodušené identifikaci lidí, kteří utíkají před válkou. Nová metodika vznikla po konzultacích s Finančním analytickým úřadem a ministerstvem vnitra. "S těmito úřady zůstáváme ve spojení a další problémy jsme připraveni operativně řešit. Každá banka sama vyhodnocuje rizika a rozhoduje se, komu účet otevře. My se jim snažíme maximálně pomoct a vše zjednodušit," uvedla výkonná ředitelka asociace.Monika Zahálková. Dál vznikají i nové mobilní přepážky bank přímo v asistenčních centrech. K těm v Praze se přidávají další krajská, ale i menší města.