Uměleckoprůmyslové muzeum otevírá stálou expozici o dějinách designu

Téměř šest let poté, co se budova zpřístupnila po velké rekonstrukci, otevře Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze stálou expozici. V šesti tematicky dělených sálech představuje obraz evropského užitého umění od antiky až po design 21. století. Vystaveno je 1300 předmětů ze sbírky muzea, která čítá půl milionu exponátů. Expozice má podle pořadatelů ukázat, jak všechny věci, jimiž je člověk obklopen, vstupují do jeho života a mění jej po různých stránkách.

Jak představila ředitelka muzea Helena Koenigsmarková, stálá expozice je členěná podle užití předmětů, podle toho, které lidské činnosti nebo situaci slouží. Například první sál Rituály a slavnosti nabízí předměty, jež vtáhnou diváka do světa symbolů a představení, které měly smrtelníky povznést blíž k bohu. Výstava pokračuje i slavnostmi světskými od lidových veselic a karnevalů přes cechovní oslavy, univerzitní ceremoniály až po národní svátky či světové výstavy.

"Cílem expozice nebylo vytvořit učebnicový přehled dějin užitého umění a designu, ale ukázat umění v jeho životním pohybu, v různých sociálních rolích a funkcích," řekl hlavní autor expozice Radim Vondráček, který je ředitelem sbírek a výzkumu muzea.