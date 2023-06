UNESCO napsalo českému státu, aby se neboural železniční most na Výtoni

Centrum světového dědictví UNESCO napsalo v dopise českému ministerstvu kultury (MK), že by měl v Praze být zachován železniční most na Výtoni. Důvodem je podle centra fakt, že most je důležitou součástí panoramatu Prahy a jeho význam je daný i jeho prohlášením za kulturní památku ČR. O dopise od centra UNESCO dnes ČTK informoval spolek Nebourat, jehož petici proti bourání mostu podepsalo asi 15.500 lidí. Ministerstvo dnes ČTK potvrdilo, že dopis dostalo.

Majitel mostu Správa železnic (SŽ) v minulosti neúspěšně usiloval o odejmutí památkové ochrany mostu, což ministerstvo kultury odmítlo. Jak napsal ředitel kulturní sekce Lazare Eloundou Assomo, návrh nového mostu nemá nic z elegance a propracovanosti železničního mostu. Nový most by měl nepříznivý dopad na říční panorama Prahy, které je součástí toho, proč je Praha zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, uvedl.

Správa železnic na obnovu mostu vypsala mezinárodní soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Tato varianta vyvolala u části laické veřejnosti i odborníků nevoli, požadují zachování mostu. Sedm z deseti odborníků na mezinárodním kolokviu ve svých vyjádřeních doporučilo nahrazení konstrukce.