Unijní ministři financí se v Praze shodli na půjčce 5 miliard pro Ukrajinu

Evropští ministři financí se na neformálním zasedání v Praze v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie podle šéfa slovenské státní kasy Igora Matoviče shodli na půjčce pět miliard eur (asi 123 miliard Kč) pro Ukrajinu. Slovenský ministr financí to řekl novinářům v Kongresovém centru Praha, kde se jednání koná. Dodal, že tato suma pokryje fungování Ukrajiny zhruba na jeden měsíc. Návrh na dodatečnou půjčku Ukrajině pěti miliard eur zveřejnila Evropská komise (EK) ve středu. Podporu musejí schválit členské státy i Evropský parlament. Ředitel evropského odboru ministerstva financí Zbyněk Smetana ve čtvrtek novinářům řekl, že právě shoda na určitém tématu na neformálním zasedání evropských ministrů financí může výrazně zrychlit přijetí konkrétního opatření. Matovič shodu ministrů financí na poskytnutí další pomoci válkou zasažené Ukrajině přivítal. "Pokud Ukrajinu hodíme přes palubu, máme Rusy na hranicích Evropské unie," uvedl. Upozornil na to, že by bylo naivní si myslet, že lze vést jakoukoliv válku bezplatně. "A my ve válce jsme, jen Ukrajina ji vede jinými zbraněmi. V Evropě slouží energie jako zbraň," doplnil.