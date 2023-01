Univerzita Palackého otevře v sobotu své brány, láká zájemce o studium

Univerzita Palackého v Olomouci se tuto sobotu otevře veřejnosti. Zájemci o studium budou moci nahlédnout do prostor jednotlivých fakult, prohlédnout si špičkově vybavené laboratoře, ale zavítat i na vysokoškolské koleje či do menzy. Očekává se až několik tisíc lidí, řekl ČTK mluvčí univerzity Egon Havrlant. Loni v lednu oslovovala škola zájemce o studium pouze v on-line podobě. Bylo to tak potřetí, kdy svůj program dne otevřených dveří, na který před pandemií koronaviru mířily tisíce uchazečů, musela převést do virtuální podoby. Univerzitní prostory všech osmi fakult, koleje, menza a další pracoviště budou zájemcům k dispozici od 9:00 do 14:00. Den otevřených dveří UP poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. "Na osmi fakultách se středoškoláci dozvědí vše o studiu, přijímacím řízení či zahraničních pobytech. Na některých si zájemci mohou vyzkoušet testy studijních předpokladů nebo navštívit laboratoře. Univerzitní knihovna připraví komentované prohlídky, otevřeno budou mít také koleje či menza," uvedl mluvčí. Na webu Univerzitní město najdou zájemci přehled celého programu, jízdní řád autobusu i seznam studijních programů. Součástí dne otevřených dveří jsou i doprovodné akce.