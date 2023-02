Univerzity a firmy v Česku by v budoucnu mohly nabízet tzv. průmyslové doktoráty

Vysokoškoláci v Česku by mohli v budoucnu nově studovat takzvané průmyslové doktorské programy vzdělávání. Záměr novinářům představili ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09) se svým náměstkem Štěpánem Jurajdou a náměstek ministra školství Jaroslav Miller. Nový typ univerzitního studia má kombinovat akademický výzkum s praktickými zkušenostmi ve firmách. V zahraničí je podle úřadů běžný, obvykle se zaměřuje na aplikovaný výzkum, který odpovídá potřebám firmy nebo oboru. Zástupci úřadů chtějí o nové formě studia jednat s představiteli několika firem a univerzit v Česku. "V celém našem systému chceme posílit transfer zhodnocování výsledků vědy i pro průmyslové využití a potřebujeme posílit spolupráci mezi firmami a univerzitami. A právě i nástroj průmyslových doktorátů tomuto posílení spolupráce přispěje," uvedla Langšádlová. Průmyslové doktorské studijní programy by podle informací z ministerstva školství a úřadu ministryně pro vědu zahrnovaly kombinaci akademických kurzů, výzkumu a praktické výuky. Spolupracující firmy by navíc studentům nabízely kurzy zaměřující se na praktické manažerské, obchodní a další schopnosti.