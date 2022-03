Uplynulá zimní sezóna byla pro některé skiareály v Česku nadprůměrně dobrá

Končící lyžařská sezóna byla pro část areálů v Česku nadprůměrně vydařená. Platí to třeba pro Ještěd, Špičák v Železné Rudě nebo středočeský Monínec. Vlekaři ale upozorňují, že jim ubylo návštěvníků ze zahraničí a že z výdělků budou pokrývat i dluhy z minulé zimy. To museli mít skoro celou sezónu zavřeno, a to kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Další náklady mají kvůli vyšším cenám energií.

Na českých horách jsou stále dobré podmínky a někde se bude lyžovat i po konci jarních prázdnin. Třeba skiareál Špindlerův Mlýn v Krkonoších nebo Kohútka na Vsetínsku počítají s tím, že sezónu ukončí až v dubnu.