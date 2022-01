Uplynulé volné dny přinesly víkendové rekordy nových případů covidu

Testy v neděli odhalily 12 889 nově nakažených Covidem-19. To je zhruba o pět a půl tisíce víc než minulou neděli a nejvyšší nárůst za neděli od začátku epidemie. Podle dat na webu ministerstva zdravotnictví přibylo také přes tři a půl tisíce reinfekcí. V péči lékařů v nemocnicích je necelých 1 500 lidí, 190 z nich je v těžkém stavu. Nejhorší situace je aktuálně v hlavním městě. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP09 včera řekl, že vrchol současné vlny epidemie koronaviru v Česku by měl přijít tento týden. Podle Válka by mohly testy ve středu a čtvrtek odhalit až 80 tisíc nakažených.

V pondělí 24. ledna začala registrace k očkování proti covidu-19 posilující dávkou děti starší 12 let.