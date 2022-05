Uprchlíci z Ukrajiny mají nově jen tři dny na to, aby se přihlásili na cizinecké policii

Ukrajinci prchající před válkou v rodné zemi se musí ode dneška registrovat na cizinecké policii do tří dnů. Původně na to měli celý měsíc. Kratší lhůta platí i pro nahlášení změny adresy pobytu. Minulou středu to schválila vláda. Změny adresy musí uprchlíci hlásit buď osobně nebo písemně na odboru azylové a migrační politiky, nebo v krajských asistenčních centrech. Informace o novinkách jsou třeba na webu ministerstva vnitra.