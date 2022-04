Uprchlíkům z Ukrajiny pomůže nová aplikace ministerstva, vznikla v Brně

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako součást pomoci uprchlíkům z Ukrajiny spustilo mobilní aplikaci Smart Migration. Cizincům přináší rady pro konkrétní situace, které nejčastěji řeší po příjezdu do Česka, například ohledně zaměstnání, zdravotní péče a vzdělávání. Ministerstvo o aplikaci informovalo v tiskové zprávě, stejně jako Mendelova univerzita v Brně, kde vznikla. Aplikace funguje v ukrajinštině, angličtině a ruštině. Původně měla sloužit všem cizincům přijíždějícím do Česka za prací, po ruském vpádu na Ukrajinu ji informatici upravili specificky pro potřeby Ukrajinců. "Informace budou postupně aktualizovány a doplňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration do budoucna stala součástí dlouhodobé informační strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob, jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro on-line žádost o humanitární dávku a solidární příspěvek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně rozšiřovat," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).