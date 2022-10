Úřad práce: V Česku na konci září pracovalo přes 88.900 uprchlíků z Ukrajiny

V Česku na konci září pracovalo přes 88.900 lidí z Ukrajiny s uprchlickým vízem k dočasné ochraně. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v ČR pak celkem práci získalo přes 131.700 uprchlíků, většinou žen. Část z nich se tak už vrátila do vlasti, nebo ze zaměstnání odešla. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Podle ní příchozí nejčastěji pracují v dělnických či pomocných profesích. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra od té doby vydalo uprchlíkům téměř 445.900 víz k ochraně. Podle dřívějších informací zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak přes 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR dosud nahlásilo zhruba 529.700 osob z Ukrajiny. "Od vypuknutí konfliktu do konce září práci získalo celkem 131.704 osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou, z nich 92.779 jsou ženy. Někteří lidé se už vrátili zpět domů, nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR celkem 88.909 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou," uvedla mluvčí. Lidé s vízem k ochraně mohou získat práci bez překážek, pracovní povolení nepotřebují. Zaměstnavatelé jejich přijetí musí ale oznámit úřadu práce stejně jako u ostatních cizinců.