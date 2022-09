Úřad práce: V Česku pracuje téměř 90 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

V Česku teď pracuje přes 87.800 lidí z Ukrajiny s uprchlickým vízem k dočasné ochraně. Nejvíc z nich je ve Středočeském kraji. Celkem práci od začátku války na Ukrajině získalo v ČR přes 129.100 uprchlíků, většinou žen. Část z nich se už vrátila do vlasti, nebo ze zaměstnání odešla. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Celkem úřady práce podle ní od března vyplatily běžencům v tísni téměř 1,28 milionu humanitárních dávek téměř za 6,66 miliardy korun. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra vydalo od té doby do 25. září celkem 437.100 víz k ochraně. Zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak přes 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR nahlásilo 500.600 osob.