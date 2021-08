Úřady potvrdily kandidátky do voleb všem 22 přihlášeným uskupením

Úřady potvrdily všem 22 přihlášeným politickým uskupením jejich kandidátky do podzimních sněmovních voleb, 17 jich bude kandidovat v celé zemi. Do pátku mohly úřady listinu odmítnout, což se podle informací ČTK od zástupců krajských úřadů a pražského magistrátu nikde nestalo. V posledních volbách v roce 2017 se o hlasy voličů ucházelo 31 stran a hnutí, nyní je nižší počet dán i dvěma kandidujícími koalicemi a spojením dalších subjektů. Největší výběr budou mít voliči v Praze a v Jihomoravském kraji, kde bylo zaregistrováno 21 kandidátek. Naopak v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se sešlo po 17 listinách. Po 18 uskupeních chce do Sněmovny v Jihočeském, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a Zlínském kraji. V Olomouckém kraji se bude o hlasy voličů ucházet 20 subjektů a na Vysočině a v Moravskoslezském kraji jich bude 19.

Ve všech krajích i Praze budou na podzim podle očekávání kandidovat parlamentní strany. ANO, SPD, ČSSD a KSČM jdou do voleb samostatně, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily koalici Spolu. Koaliční kandidátku sestavili také Piráti se Starosty. Ve všech regionech včetně Prahy nabídnou své kandidáty také Zelení, volební strana Trikolóry, Soukromníků a Svobodných, dále hnutí Přísaha založené bývalým policistou Robertem Šlachtou, Volný Blok, Aliance pro budoucnost, Hnutí Prameny, Otevřeme Česko normálnímu životu, Aliance národních sil, Koruna Česká, Švýcarská demokracie a Urza.cz. Další registrovaná uskupení budou kandidovat jen v některých krajích.