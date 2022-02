Úřady práce osloví lidi, kteří zůstávají u dodavatelů poslední instance

Úřady práce začnou příští týden cíleně oslovovat lidi, kteří zatím zůstávají u takzvaných dodavatelů poslední instance (DPI). Vyzvou je, aby přešli k běžnému dodavateli energií. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Smlouvy u DPI vyprší po půl roce, u většiny zákazníků by to mělo být v polovině dubna. Ministerstvo průmyslu podle svého šéfa Jozefa Síkely (za STAN) zvažuje jako jedno z budoucích řešení problému s drahými energiemi vytvoření zvláštního obchodníka, který by případně nabízel sociální tarify chudším rodinám či malým firmám.

Loni na podzim skončilo několik obchodníků s energiemi. K dodavatelům poslední instance tak přešlo třeba 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které skončily. DPI zajišťuje dodávku půl roku. Podle Jurečky 96 procent z 900.000 klientů má už nového dodavatele a standardní smlouvu. Zbývá tedy kolem 36.000 lidí.