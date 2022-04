Úřady práce začaly přijímat žádosti o příspěvek na ubytování uprchlíků

Úřady práce začaly přijímat žádosti o příspěvek za bezplatné ubytování válečných uprchlíků za měsíc březen. Vyřízení státní podpory pro solidární domácnost je možné jen elektronicky. Peníze by lidé měli mít na účtu do několika dnů. ČTK to řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Při ubytování běženců aspoň na 16 dní v měsíci v kuse poskytne stát 3000 korun na osobu, nejvýš 12.000 korun.

Zadají se jména ubytovaných a čísla jejich pasů a víz. Systém je propojený s vízovým registrem. O příspěvek požádalo od dnešního rána do 11:00 asi 500 lidí. Novinářům to dnes při návštěvě chomutovského úřadu práce řekl ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).