Úřady v Česku vyjadřují solidaritu s Izraelci, vyvěšují vlajky a rozsvěcují budovy

Jako projev podpory Izraeli zavlály na budovách úřadů v Česku izraelské vlajky. Někde se objevily už o víkendu, kdy ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás zaútočili na Izraeli, jinde je vyvěsili v pondělí, případně to plánují do týdne. Útok z Pásma Gazy na Izrael si vyžádal několik stovek obětí. Solidaritu s pozůstalými i židovským státem chtějí česká města vyjádřit i prostřednictvím nasvícených objektů v barvách jeho vlajky. V sobotu se modře a bíle rozsvítila Petřínaská rozhledna v Praze, v pondělí se rozsvítí most Miloše Sýkory a radniční věž v Ostravě nebo historická radnice v Liberci. V Praze se začaly objevovat izraelské vlajky na budovách radnic krátce po sobotním útoku Hamásu na Izrael. Vlajku vyvěsilo také ministerstvo zahraničí nebo Sněmovna. "Ukázat naši podporu a solidaritu při boji s teroristy je to nejmenší, co můžeme udělat. Proto jsme dnes ve Sněmovně vyvěsili vlajku," uvedla na sociální síti X předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).