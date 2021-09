Úřady začaly vydávat volební průkazy

Obecní úřady začaly ve čtvrtek vydávat voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny. Zažádat o ně můžou voliči, kteří se chystají odevzdat hlas jinde, než ve svém volebním okrsku. Osobně si na obecním úřadu u svého trvalého bydliště budou moct žádost vyřídit až do 6. října odpoledne, písemně jen do prvního. Češi v zahraničí na zvláštních voličských seznamech můžou o průkaz požádat jen příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. Podrobný návod, jak volit, je na webu ministerstva vnitra.