Úředníci navštíví 6000 odběratelů plynu od DPI, upozorní na hrozící odpojení

Pracovníci úřadu práce začnou tento týden navštěvovat lidi, kteří odebírají plyn od dodavatelů poslední instance (DPI). Zaměří se na 6000 klientů, kterým by mohlo v brzké době hrozit odpojení. Vyzvou je, aby si co nejdřív našli běžného dodavatele. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodávky od DPI skončí po půl roce. U většiny zákazníků by to mělo být podle Jurečky 14. dubna.

Loni na podzim skončilo několik obchodníků s energiemi. K dodavatelům poslední instance tak přešlo třeba 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které přestaly fungovat. Minulý týden zůstávalo u DPI celkem přes 30.000 lidí.