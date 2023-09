Úroda jablek bude letos podprůměrná, hrušek bude naopak nejvíce za 8 let

Sklizeň jablek bude letos v ČR podprůměrná. V porovnání s loňskou sklizní jde o pokles o 27 %. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek k 1. září. Hlavní příčinou je snížení plochy jablečných sadů a to o celých 11 %. K tomu sadaře vedla dlouhodobá ztrátovost sadů. Ovocné stromy tak nahradila například řepka nebo obilniny. Na nižší úrodu se projevilo i chladné jarní počasí, které poškodilo malé plody.

Na rozdíl od jablek, letošní úroda hrušek by mohla být až rekordní a to i přes poškození některých sadů mrazů. Cenu jablek nebo hrušek na trhu by však výkyvy ovlivnit příliš neměly. Více než 60 % jablek a hrušek je dováženo ze zahraničí, ceny ovoce se proto řídí spíše vývojem trhu v Evropě.