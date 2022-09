Úroda jablek by v Česku letos mohla být největší za poslední čtyři roky

V Česku by letos mohla vzrůst úroda jablek - podle odhadů pěstitelů by jich mohlo být nejvíc za poslední čtyři roky. Meziročně čekají zhruba o pětinu víc jablek - celkem by jejich úroda mohla dosáhnout téměř sto třiceti čtyř tun. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k 1. září. Už minulý týden ale ovocnáři varovali, že kvůli rostoucím nákladům na skladování letos může část úrody jablek zůstat nesklizená.