Úrokové sazby hypoték v Česku přesáhly 5,8 procenta, nejvíc od roku 2010

Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték je v Česku nejvyšší za posledních 12 let. V září přesáhla 5,8 procenta - ve srovnání s předchozím měsícem je to o desetinu procentního bodu víc. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Banky a stavební spořitelny poskytly minulý měsíc hypoteční úvěry za 7 miliard a 200 milionů korun - oproti srpnu to je třicetiprocentní pokles. Meziročně tak podle dat propad zrychlil na víc než 80 procent.