ÚS: Děti nemůžou být umístěné do diagnostických ústavů kvůli neshodám rodičů

Soudy nemůžou posílat děti do diagnostického ústavu jen kvůli neshodám rodičů ohledně péče. Rozhodl o tom Ústavní soud. Podle něj je umístění dětí do diganostického ústavu krajním prostředkem, který navíc musí splňovat zákonné podmínky. Ústavní soud se konkrétně zabýval rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích z loňského listopadu. Ten chtěl poslat do diagnostického ústavu chlapce, jehož rodiče nerespektovali soudní rozhodnutí. Podle soudu to mělo chlapci zajistit neutrální a klidné prostředí bez konfliktů rodičů. Ústavní soud ale toto rozhodnutí zrušil.