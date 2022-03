ÚS se zastal advokátky, obtěžování nenávistnými maily nelze bagatelizovat

Dlouhodobé obtěžování nenávistnými zprávami nelze bagatelizovat, závažné případy narušení soukromí a lidské důstojnosti by měly řešit trestní soudy, nikoliv jen přestupkové komise, plyne z nálezu Ústavního soudu (ÚS). Konstatoval, že justice porušila práva advokátky Kláry Kalibové, která v obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA dlouhodobě pomáhá obětem předsudečného násilí a další trestné činnosti z nenávisti. Případ člověka, který ji samotnou dlouhodobě pronásledoval nenávistnými zprávami, skončil jen v přestupkovém řízení.

Během tří měsíců v roce 2020 dostala Kalibová do své e-mailové schránky 114 zpráv, mnoho z nich hrubě vulgárních. Měly výhrůžný, zastrašující, hanobící i pornografický charakter. "I pokud by stěžovatelka neměla za to, že se jí vedlejší účastník pokusí skutečně fyzicky ublížit, míra strachu a narušení psychologické pohody, které musela v důsledku jeho jednání prožívat, musela být natolik vysoká, že zasluhovala trestněprávní ochrany," stojí v nálezu soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka.