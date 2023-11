Ústav: Přemnožená zvěř zničí v lesích průměrně 15 procent nově vysazených stromů

Přemnožená zvěř v českých lesích zničí v průměru 15 procent nově vysazených stromů. Týká se to zejména odolných dřevin, které jsou pro zvířata atraktivní. Vede to ke snižování biodiverzity a odolnosti lesů. Dopady to má i na ekonomiku lesního hospodářství. Vyplývá to ze zprávy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Ústav sledoval 1652 takzvaných kontrolních a srovnávacích ploch v letech 2013 až 2022. Zkoumal přitom stromky v neoplocených i oplocených částech lesa. Výzkumníci poukázali na to, že stromy uvnitř oplocení, kam zvěř nemá přístup, převyšují ty ostatní v průměru o 25 centimetrů. Podle zjištění překročilo kritickou hranici ztráty přírůstu na kontrolních plochách 57 procent druhů dřevin. Ústav poukázal také na to, že nepřiměřené poškození stromů po celém Česku je příčinou vysokých ekonomických ztrát a zvyšuje náklady na ochranná zařízení.