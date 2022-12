Ústava ČR by měla dostat slavnostní výtisk na základě umělecké soutěže

Česká ústava by do budoucna mohla mít slavnostní výtisk, který by sloužil mimo jiné pro prezentaci veřejnosti. V úvodu parlamentní konference ke 30. výročí ústavy to řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Vzejde podle ní z umělecké soutěže, kterou připraví kancelář Poslanecké sněmovny. Uplynulý čas tvůrcům ústavy podle šéfky Sněmovny vystavuje velmi dobré vysvědčení. "Zákonodárci do ústavy zasáhli zcela výjimečně," uvedla. Přislíbila, že zákonodárné sbory budou s ústavou nakládat s velkou péčí a úctou k odkazu tvůrců.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poděkoval politickým i odborným tvůrcům ústavy, počínali si podle něj velmi dobře a předvídavě. "Ústava je vyjádřením toho, jakým způsobem a podle jakých principů chceme žít a fungovat. To by mělo být naším vodítkem pro to, jaké změny v ústavě budeme dělat," řekl. Změny se musí dělat citlivě, aby se text základního zákona nerozpadl jako celek. Nejvýznamnějším zásahem do ústavy za uplynulých 30 let bylo zavedení přímé volby prezidenta v roce 2012.