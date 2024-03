Ústavně-právní výbor sněmovny znovu přerušil jednání o volbách poštou pro krajany

Sněmovní ústavně-právní výbor znovu přerušil jednání o korespondenční volbě. Koaliční a opoziční poslanci se chtějí potkat ještě na jednom uzavřeném jednání, kde si mají některé otázky voleb poštou vyjasnit. Koalice by mohla souhlasit třeba z požadavkem, aby se korespondenční hlasy přerozdělovaly místo do dvou krajů nejméně do čtyř - měly by tak menší šanci zvrátit výsledky v konkrétním kraji. Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) varoval při dnešní schůzi na základě estonských zkušeností před hrozbou dvojího hlasování při volbách do Evropského parlamentu. Ředitel odboru voleb Petr Vokáč z ministerstva vnitra takovou možnost připustil u lidí, kteří mají dvojí občanství. Vokáč uvedl, že členské státy si předem předávají údaje v případě cizinců, kteří požádají o hlasování v jiné zemi. "Narážíme na dvojí občanství," uvedl. O svých občanech státy podle Vokáče informace nepředávají, proto nemusí ani vědět, že někdo má občanství dvě. Zdůraznil, že dvojí hlasování je přestupek se sankcí až 10.000 korun, připustil však, že jeho odhalení je složité. Vondráček navrhoval jako řešení vypuštění evropských voleb z možnosti hlasování poštou, nebo ji v těchto volbách umožnit jen Čechům žijícím v zemích mimo Evropskou unii. Podle Vokáče by ale šlo o nepřiměřenou nerovnost volebního práva.

Návrh na koresponenční hlasování pro Čechy žijící v zahraničí je ve sněmovně před druhým čtením, první kolo zabralo kvůli dlouhým opozičním projevům šest jednacích dnů. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Opoziční poslanci kvůli tomu při prvním sněmovním čtení obviňovali koalici z účelové snahy získat nové voliče. Zástupci vládního tábora na termínu účinnosti trvají. Opozičním hnutím v prvním čtení vzkazovali, že se mají snažit zapůsobit na voliče v zahraničí tak, aby u nich byla úspěšnější.