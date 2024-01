Ústavní soud nezrušil zkrácenou valorizaci penzí, vládní politici rozhodnutí vítají

Zkrácená valorizace penzí u Ústavního soudu obstála, důchodci si tak finančně nepolepší. Soud zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů. Výrok oznámil předseda soudu Josef Baxa, odůvodnění přečetl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, který po opakovaných poradách ústavních soudců nahradil původního zpravodaje Jan Svatoně. Sněmovnu soudu zaplnili novináři a veřejnost, zejména důchodci. Po oznámení výroku zazněl v sále výkřik "Hanba!". Vláda loni v čase vysoké inflace jednorázově upravila valorizační mechanismus. Penze tak sice stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel zhruba o tisícikorunu měsíčně. Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností, jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun. Poslanci ANO, za které k soudu přišla bývalá ministryně financí Alena Schillerová, se domnívali, že vláda zasáhla do práv důchodců. Kvůli inflaci prý měli nárok na výraznější růst penzí. Navíc podle ANO vládní většina zneužila stav legislativní nouze. Podle ÚS vyhlášení stavu legislativní nouze nebylo protiústavní. Zrychlený režim schvalování zákona lze využít za mimořádných okolností, podle soudu však nejde jen o přírodní katastrofy, epidemii či válku, ale také o šokové narušení hospodářské či finanční situace státu, což kvůli inflaci nastalo na přelomu let 2022 a 2023. Opozice měla ve Sněmovně podle ÚS dost prostoru k vyjádření, jen předseda SPD Tomio Okamura hovořil déle než sedm hodin. Některé projevy měly podle ÚS přiznaně obstrukční charakter.

Fiala: Dobrá zpráva pro udržitelnost důchodového systému

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je rozhodnutí Ústavního soudu důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity. "Je dobře, že Ústavní soud odmítl opoziční návrh na zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Jsem rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály. Je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi," uvedl Fiala na síti X. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) upozornil na konstatování soudu, že skutečně existovaly důvody pro projednání valorizací důchodů ve stavu legislativní nouze a že práva opozice nebyla omezena. V příspěvku na síti X napsal, že o zákonu se ve Sněmovně debatovalo 67 hodin čistého času a většinu tohoto času se vyjadřovala opozice. "Kvituji explicitní vyjádření soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka, že opozice o racionální diskusi zájem neměla," konstatoval. Předsedkyně sněmovního klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že rozhodnutí soudu je konečné, a nezbývá než počkat na řešení politická. "Pokud vyhrajeme parlamentní volby v roce 2025, tak podrobíme celý tento systém důkladné revizi," řekla Schillerová.