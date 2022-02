Ústavní soud odmítl stížnost na proces vymezení zón v NP Šumava

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost na proces vymezení zón v Národním parku Šumava. Podnět směřoval i proti dřívější právní úpravě v zákoně o ochraně životního prostředí a proti aktuálně platné vyhlášce o vymezení zón. Soudci ale zároveň nevyloučili, že se budou problematikou zabývat později, na základě jiných podnětů. Usnesení je dostupné v databázi soudu. Žalobu proti zásahu, který měl spočívat v nepřezkoumatelném a netransparentním postupu Správy Národního parku Šumava a ministerstva životního prostředí, odmítly pro nedostatek pravomoci Krajský soud v Českých Budějovicích i Nejvyšší správní soud. Ústavní soud by se ještě problematikou mohl zabývat na základě nějakého konkrétního sporu, kde má být vyhláška aplikovaná.

Vyhláška rozdělila park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany, od přírodní zóny po kulturní krajinu. Nová zonace by měla platit 15 let. Předešlé členění mělo tři zóny. Jihočeský kraj měl k vyhlášce řadu připomínek.