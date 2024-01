Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Radovana Krejčíře, chtěl nový proces

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Radovana Krejčíře. Domáhal se zrušení verdiktu, podle kterého si má v Česku odpykat 15 let ve vězení, a nového hlavního líčení. Byl souzen v nepřítomnosti, sám se už ale nepovažuje za uprchlého, protože česká justice ví, kde se nachází, a to ve věznici v Jihoafrické republice. Odpykává si tam dlouholetý trest za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Aktuální usnesení je dostupné v databázi ÚS. Městský soud v Praze loni rozhodl, že Krejčíř pro české orgány stále zůstává nedostupný a nelze v dohledné době očekávat jeho vydání k výkonu trestu do vlasti. Nadále tedy trvají důvody, pro které byl souzen jako uprchlý. Soud také upozornil na to, že nynější situace je důsledkem původního Krejčířova záměru, kdy se chtěl útěkem do ciziny vyhnout trestnímu řízení v Česku. Ústavní soudci nenašli důvod k zásahu.