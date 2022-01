Ústavní soud podle Rychetského zvládne práci v oslabení, nikoliv však neomezeně dlouho

Ústavní soud podle předsedy Pavla Rychetského dokáže pracovat dočasně v oslabení, nikoliv však neomezeně dlouhou dobu. Soud koncem loňského roku opustila soudkyně Kateřina Šimáčková. Kdy prezident Miloš Zeman navrhne Senátu jejího nástupce či nástupkyni, Rychetský podle svých slov netuší. S Hradem není v kontaktu, jména kandidátů ani termín s ním prý nikdo nekonzultoval, řekl v rozhovoru ČTK.

Rychetský by každopádně uvítal, kdyby prezident navrhl k Ústavnímu soudu ženu. Po odchodu Šimáčkové k Evropskému soudu pro lidská práva zůstala v současné sestavě jediná žena, místopředsedkyně Milada Tomková, což Rychetský nepokládá za ideální situaci. "I když nejsem žádný genderový fanatik, myslím si, že by to ani zahraničněpoliticky nebylo vhodné," uvedl.

Pavel Rychetský přivítal, že soudci nakonec nemuseli v souvislosti s loňským sestavováním vlády řešit spor o jmenování Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí ani o způsobilosti prezidenta k výkonu funkce. Vždy je podle něj lepší pro politickou kulturu, když se aktéři dohodnou. Dříve nebo později však stejně bude zapotřebí postavit rozhodnutím ÚS najisto, kde končí kompetence prezidenta při sestavování vlády, řekl Rychetský v rozhovoru ČTK.