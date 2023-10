Ústavní soud se začne zabývat stížností na valorizaci penzí

Ústavní stížností, kterou podalo hnutí ANO na novelu o valorizaci penzí, se Ústavní soud (ÚS) začne zabývat ještě tento měsíc. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl předseda ÚS Josef Baxa. Finální rozhodnutí by mělo padnout do konce roku. Jednání by podle Baxy mohlo být i veřejné.

Stížnost, kterou ANO v květnu podalo se týká důchodové novely, která omezuje mimořádnou červnovou valorizaci. Poslanci hnutí ANO si stěžuje na projednávání návrhu v legislativní nouzi a na případnou retroaktivitu úpravy. Do konce října chce hnutí ANO podat další ústavní stížnost, která se má týkat zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Po pátečním schválení konsolidačního balíčku nevylučuje ANO stížnost ani v této situaci.