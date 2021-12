Ústavní soud zrušil zastavení stíhání bývalých vrcholných komunistických funkcionářů Štrougala a Vajnara

Státní zástupci se budou muset znovu zabývat případem bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Rozhodl o tom Ústavní soud. Stíhání za mrtvé a zraněné na hranicích totalitního Československa žalobci původně zastavili na základě stanoviska znalců, že bývalý předseda vlády i někdejší ministr vnitra trpí duševní chorobou a nerozumí smyslu trestního řízení. Ústavní soud nyní zrušil rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, které musí rozhodovat znovu. Ústavní stížnost podala šestice lidí z Německa, jde o zraněné a pozůstalé po zabitých na československých hranicích. Podle nich byli znalci, kteří vypracovali posudek, podjatí vzhledem ke své stranické či profesní minulosti před rokem 1989. Štrougalovi je 97 let a Vajnarovi 91. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil jejich stíhání v listopadu 2019. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení. Úřad obvinil také někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který ale následně ve věku 97 let zemřel. ÚDV tvrdí, že kvůli nečinnosti trojice funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno.