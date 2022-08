Ústečtí historici vyjmuli vzkaz ukrytý v roce 1968 do lahve

Ústečtí historici vyjmuli vzkaz ukrytý do lahve v roce 1968. Tehdy zoufalí obyvatelé města, kteří nesouhlasili s okupací Československa, posílali zprávy v lahvích po Labi do Německa. Jednu takovou nedávno našel Vít Polák při vyklízení bytu svého zemřelého otce a daroval ji muzeu jako příspěvek do aktuální výstavy Flaška o výrobě obalového skla. Kurátor výstavy Jakub Doležel řekl, že dar včetně jeho obsahu bude mít čestné místo na výstavě, která je do února příštího roku otevřena v muzeu. Občanům Německé demokratické republiky byl určen dopis napsaný na stroji v němčině. "Není a nebyl důvod, aby agresoři napadli Československo a narušovali klidný, demokratický vývoj socialismu v naší vlasti, aby brali do zajetí vůdčí politiky našich zemí. Ještě nikdy nebyl svět svědkem tak pokryteckého činu, který lze označit za nehoráznost," je uvedeno v dopise. Autoři vyjadřují lítost nad tím, že na agresi Sovětského svazu se podílejí i lidé z Německa. Nálezce Vít Polák ČTK řekl, že se od otce dozvěděli, že lahví poslaných během některé ze srpnových nocí po okupaci z ústeckého Benešova mostu bylo víc.