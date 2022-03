Ústřední krizový štáb bude řešit změny v systému přijímání uprchlíků z Ukrajiny

Členové Ústředního krizového štábu budou na dnešním zasedání řešit změny v systému přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Návrh na úpravu pomoci příchozím lidem předloží ministři vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN a dopravy Martin Kupka z ODS. Změna by měla ulehčit některým přetíženým uprchlickým centrům ve velkých městech. Jen minulý týden do Česka před válkou uteklo až 100 tisíc lidí, z toho polovina jich přišla o víkendu. Asistenční centra přitom mají kapacity na 10 tisíc uprchlíků denně. Přetížená začínají být podle Rakušana centra v Praze, Středočeském kraji a Brně. Uprchlíci by mohli začít dojíždět do center v ostatních krajích, kde se takové fronty netvoří. Rakušan dodal, že dopravu na domluvené ubytování by pak měli zajištěnou.