Útok na Kyjev na hodinu přerušil prezidentské volby na české ambasádě

Kvůli rannímu útoku na Kyjev bylo přibližně na hodinu přerušeno hlasování v prezidentských volbách na české ambasádě v ukrajinské metropoli. Volební komise se na tu dobu uchýlila do zdejšího krytu, všichni jsou v pořádku. ČTK to řekl vedoucí konzulárního úseku zastupitelského úřadu Martin Mužík. Podle agenturních informací směřoval ruský útok proti kyjevské infrastruktuře. "Tady se rozezněl poplach. Už před vyhlášením poplachu jsme slyšeli výbuchy," řekl Mužík. Ve volební místnosti v tu dobu podle něj nebyl žádný hlasující, poslední volič odešel krátce předtím. Po konzultaci s ministerstvem zahraničí rozhodl český úřad o přerušení voleb. Svůj hlas na ambasádě podle něj zatím odevzdalo 33 Čechů. Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskutečnily v roce 2021, tedy ještě před válkou, na české ambasádě hlasovalo celkem 53 lidí.