Utracení celého chovu nosnic na Tachovsku se projeví na ceně vajec

Likvidace zhruba 750.000 slepic kvůli ptačí chřipce na Tachovsku se nejspíše projeví na růstu cen vajec v českých obchodech. Nosnice, které se musejí kvůli nákaze zlikvidovat, snesou více než 600.000 vajec denně. Utracení takového množství představuje zhruba 15 procent ze zhruba pěti milionů slepic v Česku. ČTK to řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Česko je podle unie v produkci vajec soběstačné ze zhruba 85 procent.

Dlouhá poznamenala, že velkochov na Tachovsku patří k netypicky velkým na poměry ČR a podle kapacity je největší. Firma provozuje tři velké haly, z nichž každá pojme téměř 250.000 kusů drůbeže. V Česku jsou v jiných podnicích největší haly pro 70.000 kusů.

Podle Dlouhé bude záležet na tom, za jak dlouho firma Česká drůbež dokáže celý chov obnovit. Uvedla, že pokud firma sežene už odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá. V Evropě je jich ovšem kvůli ptačí chřipce nedostatek. Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet. V takovém případě by to znamenalo pro firmu výpadek části produkce až do léta.