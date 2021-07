Uzavření přechodů na Slovensko se městům nelíbí. Chystají protestní nótu

Město Brumov-Bylnice na Zlínsku odešle kvůli uzavření hraničního přechodu se Slovenskem protestní nótu na české ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra. Jak uvedl starosta Kamil Macek (KDU-ČSL), hraniční přechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie je jedním z těch, které slovenská vláda kvůli obavám ze šíření koronaviru v pondělí uzavřela. Průjezd blokují betonové zátarasy, některé z nich lidé při úterním protestu spontánně odstraňovali.

Zatímco běžně jezdí lidé do obce Horné Srnie 15 kilometrů, teď musí jet přes jiný přechod. A to je 70 kilometrů. "Je to silnice první třídy, jezdí tudy mnoho lidí do práce, jsou tady propojené rodiny. Máme evropský covid pas a na co nám je? Takže absurdní situace," uvedl starosta. O uzavření hraničního přechodu podle něj slovenská strana samosprávy s předstihem vůbec neinformovala. "Nikoho nezajímá, jestli tudy budou potřebovat projet hasiči nebo sanitka. Je to naprostý dopravní chaos spojený s tím, že lidé se nemají jak dostat do práce," řekl Macek.

Uzavření přechodu Strání považuje starosta za nepovedený vtip

Uzavření česko-slovenského hraničního přechodu Strání/Moravské Lieskové považuje starosta Strání Antonín Popelka (Nestraníci) za nepovedený vtip. Průjezd znemožňují betonové zátarasy, slovenská policie podle starosty pouští pouze lidi, kteří mají nemovitosti ve dvou uličkách kopírujících státní hranici. Z centra Strání do středu Moravského Lieskového je to zhruba 12 kilometrů. Nejbližší otevřený hraniční přechod je nyní Starý Hrozenkov/Drietoma, přes který je cesta mezi oběma obcemi dlouhá 65 kilometrů.

Rozhodnutí slovenské vlády o uzavření některých hraničních přechodů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru komplikuje podle starosty jen ve Strání, Moravském Lieskovém a okolí život stovkám lidí. "Je to silnice první třídy, ne nějaká lesní cesta. Omezuje to lidi, aby se dostali do svých domů a do práce. Hromada lidí z Moravského Lieskového dělá v našich firmách, to samé od nás jezdí na Slovensko do Nového Mesta nad Váhom," uvedl Popelka.

Po jednání vlády, která vyčlenila na kontroly další pracovníky, hodlá Slovensko v příštích dnech otevírat menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, které v úvodu tohoto týdne zavřelo kvůli epidemii covid-19. Dnes to řekl slovenský ministr vnitra Roman Mikulec.