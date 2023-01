V 82 letech zemřel ve Spojených státech rozhlasový novinář Pavel Pecháček

Zemřel dlouholetý exilový rozhlasový novinář Pavel Pecháček, bylo mu 82 let. Českému rozhlasu to potvrdil jeho přítel Lubomír Sazovský. Pecháček pracoval pro stanice Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. Jeho exilová rozhlasová kariéra začala po srpnové okupaci v roce 1968, kdy emigroval do západního Německa. V Mnichově pracoval pro stanici Svobodná Evropa, v 70. letech se přesunul do USA, kde pracoval pro Hlas Ameriky. Do Československa se vrátil v roce 1989. Byl prvním šéfredaktorem stanice Český rozhlas 6 a stál u zrodu novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky.