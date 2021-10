V 91 letech zemřela herečka Blanka Bohdalová

V jedné z pražských nemocnic ve věku 91 let zemřela emeritní členka Národního divadla (ND) v Praze Blanka Bohdanová. V ND si nositelka ceny Thálie a držitelka dvou cen Františka Filipovského za dabing v průběhu 50 let zahrála přes 80 rolí. Poslední rozloučení se na přání zesnulé uskuteční v kruhu rodinném.

Herečka, malířka a výtvarnice a divadelní pedagožka Bohdanová se narodila 4. března v Plzni. Od dětství ji matka vedla k divadlu. Na jevišti se objevila již v pěti letech, prošla baletní průpravou a v Brně vystudovala JAMU. V roce 1966 nastoupila do stálého angažmá v Národním divadle. Hostovala také ve Viole. První příležitosti před filmovou kamerou dostala Bohdanová koncem 50. let. Jejím prvním filmem byl v roce 1958 Občan Brych, poté hrála například v dramatech Romeo. Julie a tma, Obžalovaný nebo Dita Saxová.

Malování se věnovala od poloviny 70. let, kdy měla z politických důvodů hereckou práci omezenou.